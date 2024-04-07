Куда можно отправиться на отдых весной по цене тура в Египет

Египет готовится открыть для россиян новые курорты. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько стоит отдохнуть в стране пирамид этой весной и куда еще можно отправиться в отпуск за те же деньги.

Страна пирамид впереди

Одним из самых популярных направлений отдыха россиян остается Египет. При этом для него характерно бронирование на ближайшие даты.

— Рост спроса на туры в Египет ближе к маю — многолетняя тенденция. Ожидаем его и на этот раз. Но уже сейчас загрузка рейсов на курорты Египта в майские праздники высокая, заполнено более половины мест, — отметила руководитель отдела по связям с общественностью одного из отечественных туроператоров Марина Макаркова.

Обычно в Египет берут тур на семь-восемь ночей. Сейчас «Аэрофлот» предлагает билеты на египетские курорты в интервале майских праздников по цене от 60 тысяч рублей. Десятидневный тур на двоих в апреле сейчас можно купить минимум за 130 тысяч рублей.

Египет расширяет возможности

Пока что самым популярным курортом Египта остается Шарм-эль-Шейх. Однако страна развивает и другие. Управление по туризму Египта сообщает, что новинкой станет Каир, в развитие которого власти вложили более миллиарда долларов.

Город перестроили и очистили, отреставрировали древние здания, возвели Национальный музей египетской цивилизации. Планируют запустить речные трамвайчики по Нилу.

В скором времени на Средиземноморском побережье Египта появятся мегакурорты. Традиционно эта локация была популярна для отдыха у самих египтян. Еще один мегапроект — курорт Рас-эль-Хекма на Северном побережье.

Что хочешь выбирай

Традиционно в топ популярных направлений входит Турция. Самый дешевый тур в Анталью на десять ночей в апреле можно купить за 128 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется отпуск в ОАЭ.

Тур в Таиланд немного дороже — цены за десять дней начинаются от 150 тысяч рублей на двоих.

Дешевле можно слетать в Хайнань (Китай). Тур на десять ночей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле сейчас стоит от 131 тысячи рублей.

Из более дорогих направлений можно отметить Шри-Ланку (от 158 тысяч рублей), Гоа (от 171 тысячи), Мальдивы (от 220 тысяч) и Кубу (от 234 тысяч рублей).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Амр Элькади, глава Управления по туризму Египта:

— Сейчас российский туристический поток в Египет демонстрирует объемы прошлого года. В прошлом году с 1 января до 15 марта в Египет приехали 259 тысяч россиян. В этом году в этот же период — 258,6 тысячи.

ЦИФРА

1,7 миллиона человек — планируемое минимальное количество посещений Египта гражданами России в 2024 году