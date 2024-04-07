Чем заняться и что посмотреть в Казахстане-2024 — пять идей

Попариться в бане или полежать на пляже — выбор за вами.

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«Казахстан — это насыщенные экскурсионные маршруты к истокам древней культуры, многодневные трекинги по участкам Великого Шёлкового пути и абсолютное погружение в ночную и светскую жизнь мегаполисов. Но ещё — расслабленный и даже «ленивый» отдых в горах, на многочисленных озёрах и, конечно, Каспийском море. Собрал несколько идей для тех, кто мечтает побывать в Казахстане, но между «обязательной» программой и «ленивым» досугом выбирает второе».

Попариться в сакской и сенной банях в предгорьях Заилийского Алатау

Совсем недалеко от Алма-Аты, на ручьях в предгорьях Заилийского Алатау, разбросаны бесчисленные курортные комплексы и гостевые дома, где путешественникам предложат попариться в легендарной сакской бане. Доставшиеся «в наследство» от кочевых племен, саков, они по-прежнему топятся по-чёрному.

Возводится каркас из жердей, покрывается отрезом плотной ткани, а внутри оборудуется «парилка» из раскалённых камней и пары лежанок, укрытых хвойными ветками или сеном. Всего несколько минут в сакской бане гарантируют полное отрешение от происходящего вокруг. Поэтому чаще всего они стоят прямо на берегу горных рек и ручьёв – лишь погружение в ледяную воду приводит парящегося в чувство.

Окунуться в Каспийское море в Актау

Несмотря на то что прикаспийский Актау задумывался как жилой посёлок для специалистов, работавших над проектами «ядерного щита» СССР, со временем он сменил основную функцию и сегодня вполне известен как приморский курорт. На пляжах Манила, Нур-Плаза и Достар созданы все условия для комфортного отдыха, а по вечерам работают рестораны национальной кухни и спасает от жара пустыни зелень городского парка.

Ценителям промышленной архитектуры стоит заглянуть и в городской порт, единственный во всём Казахстане. Только здесь можно оценить масштаб и истинную ценность «чёрного золота», определяющего экономическое положение страны.

Расслабиться на пляжах озёр Алаколь и Балхаш

Не имея выхода к «настоящему» морю, казахи нашли ему очень достойные альтернативы – солёные озёра Алаколь и Балхаш. Каждое из них имеет свои привлекательные особенности, но наиболее популярно у местных жителей озеро Алаколь на границе Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областей.

В летние месяцы стоит постараться, чтобы отыскать в местных отелях хотя бы пару свободных номеров. Алаколь ценят не только за обустроенные чистые пляжи, но и за целебные свойства воды, по химическому составу близкой к морской. Востребованы и местные грязелечебницы, а также минеральные источники. В целом отдых на солёных озерах Казахстана вполне может считаться санаторным – при условии исключения из рациона наваристых местных блюд.

Сбежать от суеты на Капчагай

Капчагайское море – а технически водохранилище – один из самых крупных и красивых водоёмов на территории страны. На его берегах, особенно северном, расположено более 150 отелей, гостевых домов, баз отдыха, кемпингов и санаториев, а в городе-курорте Конаев действует большой аквапарк.

Капчагай – вероятно, лучшее место в Казахстане для отдыха с детьми: для них здесь созданы максимально комфортные условия. Ну а взрослым, особенно иностранным гражданам, наверняка будет интересно заглянуть в местные казино – Конаев благодаря им приобрёл ироничную славу казахстанского Лас-Вегаса.

Перезагрузиться в природном парке Бурабай

Национальный парк Бурабай резко контрастирует с бесконечными степями Казахстана. Это настоящий природный оазис, где прозрачные озера и хвойные леса соседствуют с ароматным разнотравьем, минеральными и грязевыми источниками.

Бурабай идеален для размеренного отдыха с долгими прогулками, оздоровительными и спа-процедурами, встречей алых закатов и наблюдением за стаями фламинго. Тем, кто хочет просто замедлиться и созерцать красоту, очень рекомендую.