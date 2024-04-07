Посол РФ отметил рост на 40% числа туристов из России в Кении в первой половине 2023 года
Количество российских туристов, которые выбирают Кению как направление для отдыха, увеличивается, в первой половине 2023 года их число выросло на 40%. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Найроби Дмитрий Максимычев.
"Турпоток из России в Кению действительно растет, в основном за счет индивидуальных путешественников. По данным Кенийского управления по туризму, в первой половине 2023 года Кению посетили 3 539 туристов из России, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сказал посол, отметив, что наибольшим спросом у россиян пользуется отдых на курортах кенийского побережья к югу от Момбасы, а также туры, совмещающие пляжный отдых с посещением близлежащих национальных парков (Восточный и Западный Цаво, Масаи-Мара, Амбосели).
При этом посол пояснил, что, несмотря на принятие властями африканской страны определенных мер по упрощению доступа для приезжающих, в действительности отмены виз не произошло.
"Изменилось, скорее, название. Теперь для того, чтобы попасть в Кению, необходимо заблаговременно получить "электронное разрешение на поездку", которое стоит порядка 40$ с учетом комиссий. "Просто так" в Кению россиянам по-прежнему нельзя", - отметил дипломат, добавив, что российские банковские карты в Кении не работают, в связи с чем при планировании и в ходе поездки могут возникнуть сложности.