Посол РФ отметил рост на 40% числа туристов из России в Кении в первой половине 2023 года

Количество российских туристов, которые выбирают Кению как направление для отдыха, увеличивается, в первой половине 2023 года их число выросло на 40%. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Найроби Дмитрий Максимычев.

© pxhere

"Турпоток из России в Кению действительно растет, в основном за счет индивидуальных путешественников. По данным Кенийского управления по туризму, в первой половине 2023 года Кению посетили 3 539 туристов из России, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сказал посол, отметив, что наибольшим спросом у россиян пользуется отдых на курортах кенийского побережья к югу от Момбасы, а также туры, совмещающие пляжный отдых с посещением близлежащих национальных парков (Восточный и Западный Цаво, Масаи-Мара, Амбосели).

При этом посол пояснил, что, несмотря на принятие властями африканской страны определенных мер по упрощению доступа для приезжающих, в действительности отмены виз не произошло.