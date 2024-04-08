Где отдохнуть без долгого оформления визы

Из-за санкций россиянам стало сложнее путешествовать, ведь некоторые страны приостановили выдачу виз или ужесточили правила их оформления. Однако не все пошли по этому пути — более ста государств впускают граждан России вообще без визы — нужен только загранпаспорт. Куда можно отправиться в отпуск без предварительной суеты с документами, узнала «Парламентская газета».

Один документ на все страны

Большинство стран, популярных у российских туристов, как раз безвизовые, сообщил «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Здесь, конечно, нужно выделить Турцию, которую в прошлом году посетило 6,2 миллиона туристов из России, Таиланд — около 1,5 миллиона, ОАЭ — 1,2 миллиона. Также по безвизу можно путешествовать, например, на Кубу и в ряд других стран», — рассказал эксперт.

Важно, что помимо безвизового режима в эти страны есть прямое регулярное туристическое авиасообщение, обратил внимание Горин.

Актуальную информацию о режиме поездок россиян в другие страны размещает на своем официальном сайте МИД. Там можно посмотреть, на сколько дней и на каких условиях наших граждан готовы принять другие государства.

Российского паспорта достаточно, чтобы въехать в Абхазию, Южную Осетию, Беларусь, Казахстан и Киргизию. В Беларуси и Абхазии можно пробыть до 90 дней, в Казахстане — те же 90 дней, но в течение 180-дневного периода, в Киргизии без регистрации — не больше 30 дней и до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также дополнительные документы не нужны лицам старше 14 лет, которые прибывают в Армению на самолете. Для въезда другим транспортом требуется загранпаспорт, также он нужен детям до 14 лет. Без выезда находиться в стране можно 180 дней.

А вот для Грузии загранпаспорт обязателен. Там можно безвыездно провести максимум год.

Попасть без визы можно и в европейские страны. Например, до 30 дней путешествовать по Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине на основе загранпаспорта.

Не нужно оформлять визу и для поездки в Турцию. Там можно находиться до 30 дней, но не больше 90 дней в течение 180-дневного периода.

Загранпаспорта достаточно и для путешествия на Мальдивы на срок до 90 дней, в Таиланд — до 30 дней по общему правилу, но до 30 апреля действуют особые условия, и этот срок продлен до 90 дней, в ОАЭ или Бразилию — до 90 дней в течение 180-дневного периода, на Ямайку — до 90 дней в течение года.

Без визы можно поехать и в Африку, например, в Марокко, Тунисе и ЮАР с загранпаспортом можно пробыть до 90 дней.

Перед поездкой в такие страны стоит проверить срок действия загранпаспорта и требования государства к нему. Где-то достаточно, чтобы документ просто действовал во время поездки, но некоторые государства требуют, чтобы оставалось не менее одного, трех или шести месяцев до окончания срока действия документа.

Тропики без сборов

Без лишних трудностей можно ездить и в страны, где визу оформляют по прибытии или онлайн, а где-то даже бесплатно.

Например, власти Шри-Ланки осенью 2023 года решили привлечь в страну больше туристов и начали выдавать бесплатные визы на 30 дней гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

Изначально пилотный проект планировали завершить 31 марта 2024 года. Однако, как сообщил в своих социальных сетях министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо, эксперимент решили продлить до 30 апреля 2024 года. За это время власти хотят определиться, вводить ли этот режим на постоянной основе.

Заявку на такую визу нужно подать в электронном виде до прибытия в Шри-Ланку, сообщается на официальном сайте посольства. Также туристам, которые добираются в страну воздушным путем, за три дня до путешествия необходимо в онлайн-режиме заполнить карту прибытия. С собой турист должен взять загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент пересечения границы.

Без лишних телодвижений

Для путешествий в некоторые другие страны потребуются дополнительные расходы на визу, но зато это можно сделать без посещения консульства или траты времени в аэропорту, просто оформив ее на официальном правительственном сайте.

«Нужно помнить, что оплата визового сбора в зарубежных сервисах проходит только по картам иностранных банков, поскольку из-за санкций карты, выпущенные в России, не принимаются. Есть различные альтернативы — электронную визу можно также сделать через туристическую компанию, если вы покупаете именно организованную туристическую поездку. Туркомпания уже сама оплатит эту визу по своим контрактам», — рассказал Горин.

Среди таких стран, например, Албания. При этом в нее можно въехать по многократной шенгенской, американской, британской или ирландской визе, но перед поездкой нужно побывать в стране, которая выдала этот документ.

Однократную электронную визу можно получить в Бахрейн, она выдается на 2 недели. Ее можно оформить и по прилете в страну.

Египет тоже выдает электронные визы. При этом однократную визу можно получить прямо в аэропорту, а тем, кто прилетает прямыми рейсами на курорты провинции Южный Синай или Шарм-эль-Шейх, бесплатно ставят штамп в паспорте сроком на 15 дней, но они могут отдыхать только там, пояснил эксперт.

Онлайн-заявку можно подать на получение визы в Индию. Она выдается на один, три или шесть месяцев.

Электронные визы выдает Камбоджа, но и здесь есть альтернатива получить визу в аэропорту по прилете.

А вот визу в Кению можно получить только онлайн, в аэропорту это сделать уже не получится.

Также иногда можно получить однократную электронную визу для прибытия в страну на самолете.

«Это касается Мексики, срок такой визы — 180 дней. Есть и альтернативы: без электронного разрешения можно въехать в Мексику с многократной действующей шенгенской визой и визами США, Канады, Великобритании, Японии. Для въезда по суше и морю нужно получать национальную визу», — привел пример эксперт.

Электронная виза Саудовской Аравии дает право путешествовать по стране до 90 дней. Можно также получить документ по прилете, но перед этим стоит изучить правила конкретной авиакомпании, отметил Горин.

С помощью однократной электронной визы, которая выдается на 30 или 90 дней, можно отправиться в Эфиопию. Здесь тоже есть альтернатива — виза по прилете. На такой же срок можно получить визу в аэропорту Аддис-Абебы, но в этом случае тоже нужно учитывать правила авиакомпании.