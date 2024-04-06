Десятки авиарейсов отменили из-за шторма «Кэтлин» в аэропортах Великобритании

Десятки рейсов отменили из-за шторма «Кэтлин» в аэропортах Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что сильный ветер скоростью до 31 метра в секунду обрушился на западную часть государства, на фоне чего был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. При этом без электричества остались примерно 34 тысячи жителей. Кроме того, из-за сложившихся условий не было совершено около 70 запланированных авиаперелетов.

В свою очередь, метеоролог Элли Глейзер указала, что шторм также станет причиной повышения температуры в Соединенном Королевстве, которая окажется выше средней.

В феврале более 200 тысяч жителей Дагестана также остались без света из-за урагана.