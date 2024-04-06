В Таиланде призвали проявить жесткость к нарушающим закон иностранцам

Серия скандалов с иностранцами на Пхукете, о которых раз за разом сообщали СМИ в последние дни, вызвала гнев вице-премьера Таиланда Анутина Чарнвиракула. Он возглавляет Министерство внутренних дел королевства. По мнению чиновника, пришло время перестать лояльно относиться к нарушениям приезжих.

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Глава ведомства призвал полицейских острова проявить жесткость в вопросах, связанных с предотвращением и расследованием уже совершенных деяний. По мнению вице-премьера, любой, кто зарабатывает на жизнь притеснением местных жителей, должен быть депортирован.

Учитывая эту риторику, похоже, аккуратнее в своих действиях нужно быть и обычным туристам, дабы не попасть в неприятную ситуацию и не оказаться на одной фотографии с сотрудниками туристической полиции – такими кадрами ведомство любит отчитываться о поимке нарушителей в СМИ.

За последний месяц на Пхукете заведено 400 дел против иностранцев, каждый четвертый из них лишился визы. Слова вице-премьера многие советуют воспринимать всерьез, напоминая, что благодаря его усилиям и жесткости в ковидные времена Таиланд полностью закрылся на въезд.

Ранее TourDom.ru писал, что на Пхукете арестовали троих россиян за «неправильный» ресторанный бизнес, а гидов-нелегалов

ловят и на воде, и на суше.