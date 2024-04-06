В Таиланде планируют сделать бесплатной экстренную медпомощь для туристов

В Таиланде обсуждают возможность включить туристов в госпрограмму экстренной медицинской помощи. Автором инициативы стало Министерство туризма.

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«Больницы, как государственные, так и частные, будут обязаны оказать туристу бесплатную неотложную помощь в течение 72 часов. Уже после этого пациента могут перевести в другой госпиталь по согласованию со страховой компанией», – сообщают тайские СМИ.

Толчком для создания такой инициативы стало происшествие с тайваньским туристом – он попал в аварию и получил серьезные травмы, тем не менее в частной больнице ему отказались помочь.

В королевстве есть программа, которая позволяет иностранцам возмещать стоимость медпомощи, но она действует только с 1 января по 31 августа. Также важно помнить, что пациенту по этой программе все-таки сначала нужно оплатить свое лечение, а вернут деньги после. То есть реально бесплатной помощи в моменте, когда это действительно необходимо, человек не дождется. Кроме этого, отмечается, что программа до сих пор не востребована.

Инициативу направили на согласование в Минздрав Таиланда.

Ранее сообщалось, что весной 2024 года россияне массово устремились в одну из стран Азии. Речь идет о Таиланде, Россия стала третьей по турпотоку в эту страну.