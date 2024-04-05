Пассажирка с «безумными глазами» устроила скандал в самолете и попала на видео

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines устроила дебош в самолете. Скандал на борту попал на видео, на которое обратил внимание таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел перед вылетом рейса из Лас-Вегаса, однако причина конфликта не уточняется. На опубликованных кадрах видно, что женщина, которая уже находилась под присмотром полицейских, начала кричать и требовать освободить ее от наручников.

Офицер спокойно сказал ей, что она находится под арестом.

«Все в порядке! Я там уже была», — ответила пассажирка.

Как пишет источник, она «оглядела окружающих безумными глазами», запрокинула голову назад и стала громко обвинять полицию в том, что ей причиняют боль.

Дебоширка несколько раз сказала, что ей нечем дышать, хотя офицеры едва прикасались к ней. Известно, что пассажирам пришлось покинуть салон, чтобы полицейские могли разобраться с женщиной. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

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