Старинные дворцы и местные обычаи: чем Хива привлекает путешественников?

Хива существует более двух с половиной тысячи лет. Когда-то он был торговым центром на Великом шелковом пути, сейчас стал туристической меккой Центральной Азии. Старинные дворцы, мечети, мавзолеи – историческое наследие впечатляет даже культурологов. Древний город – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

© Википедия

Древний комплекс Ичан-Кала – средневековый город внутри Хивы, обнесенный 10-метровыми стенами. За ними в лабиринте улочек скрылись мечети, медресе, дворцы. Город-музей – объект культурного наследия ЮНЕСКО. Памятнику – 2,5 тысячи лет. Как и в средние века, здесь живут люди.

Сердцем Ичан-Калы называют крепость Куня-Арк. Здесь располагалась цитадель правителя. Исторически на этой территории проживали узбеки, туркмены, каракалпаки, казахи, персы. Хан принимал их по-разному.

Минарет Калтан-Минор – визитная карточка одной из столиц Хивинского ханства. Хива – наследница древних хорезмийских традиций и обычаев, которые разительно отличаются от культуры остальных областей Узбекистана.

Национальная одежда больше похожа на ту, что носят на Кавказе и в Туркменистане. Здесь даже музыка и танцы особые. Только в Хиве можно услышать пака-пак.

Через эту территорию проходил Великий шелковый путь. Среди красных песков пустыни Кызыл-Кум на берегу реки Амударья и возникла одна из древнейших цивилизаций – хорезмийцев. По своему культурному и историческому наследию она сравнима с Вавилоном и Египтом.

В Хиву едут за восточной экзотикой. Древний узбекский город признали культурной столицей тюркского мира, а этой весной еще и туристической столицей исламского мира 2024 года. В Комитете по туризму Узбекистана подсчитали, что в прошлом году город посетили 193 тысячи путешественников из России.