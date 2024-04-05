Назван топ-10 популярных у россиян направлений для отдыха в апреле

Аналитики Ассоциации туроператоров изучили статистику системы «Слетать.ру» и выяснили, куда чаще всего в апреле улетают на отдых россияне. Также стало известно, сколько в среднем стоит такой отдых и какое питание обычно выбирают на месте.

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«Тройка лидеров по фактическим продажам туров в апреле – Египет, Россия и Турция, но Турция уже безусловный лидер в поисках весеннего отдыха», – сообщили в Ассоциации туроператоров.

Также в пятерку лидеров вошли Таиланд и ОАЭ, а в десятку – Куба, Шри-Ланка, Абхазия, Мальдивы и Китай.

Египет

Несмотря на то что средний чек тура в Египет подорожал на 8 %, россияне продолжают активно лететь туда на отдых. В апреле в Египет обычно отправляются парами и втроем – 57 и 23 % соответственно, а в 39 % забронированных туров есть дети.

Россияне чаще всего едут в Египет с питанием «все включено», а среди городов предпочитают посещать Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Средний чек на пакетные туры с перелетом в Египет в апреле – 203 600 рублей, в среднем на таком отдыхе россияне остаются 8 ночей.

Россия

Согласно статистике реальных продаж, россияне, которые ищут туры в апреле в пределах страны, чаще выбирают Краснодарский край – доля от всех забронированных туров составляет 50 %. Далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, Калининград, Москва и Московская область, Крым и Татарстан.

Интересная ситуация складывается со статистикой подбора питания. Россияне в основном ищут туры внутри страны с питанием «все включено». Но реальные продажи показывают, что туры с завтраками занимают 33 %, туры с полным пансионом – 12 %, с полупансионом и системой «все включено» – по 6 %. Причем практически в каждой пятой поездке россияне вовсе отказываются от питания в рамках тура.

В туры по России в апреле едут в основном парами – это 59 %, втроем едет 21 % отдыхающих, 11 % – это одиночные туристы и 8 % – компании или семьи с двумя детьми. Всего детей в апрельских турах по России чуть меньше половины – 44 %.

Средний чек тура по России в апреле без перелета – 65 000 рублей, средняя длительность отдыха – 5 ночей.

Турция

Среди туров в Турцию лидирует Аланья с 2 5% проданных туров, от 14 до 16 % у Сиде, Кемера и Белека, у Антальи 8 %.

80 % туристов выбирают туры с питанием «все включено», а 12 % – с завтраками.

В апреле 51 % российских туристов едет в Турцию вдвоем, в 25 % заявок – 3 туриста. Детей среди отдыхающих в Турции 37 %.

Средний чек пакетных туров с перелетом в Турцию в апреле – 150 000 рублей. Чаще в стране остаются на 7 ночей.

ОАЭ

Дубай уверенно держит планку самого популярного города ОАЭ среди российских туристов – 46 % среди всех проданных туров. 31 % туристов выбирают систему питания с завтраками, 28 % – «все включено», доля полупансиона – 29 %, а на «полный пансион» приходится 7 % туров.

Чаще всего в ОАЭ едут парами – 54 % от всех проданных туров. Детей среди всех туров 39 %. Средний чек пакетных туров с перелетом в ОАЭ в апреле – 250 000 рублей, а длительность отдыха – 7 ночей.

Таиланд

Отдых в Таиланде стал на 6 % дешевле. Чаще всего россияне летят на Пхукет. С питанием ситуация следующая: 87 % предполагают завтраки, «все включено» есть только в 8,2 % турпакетов, примерно по 2 % у туров с полупансионом и без питания.

70 % россиян летят в Таиланд в апреле вдвоем, доля детей среди всех туров – 22 %. Средний чек – 217 000 рублей, остаются там обычно на 11 ночей.