Из Таиланда в Россию не могут улететь более 270 пассажиров

Вылет рейса авиакомпании Azur Air Пхукет — Сочи задержан на несколько часов из-за нештатной ситуации на борту. Об этом ТАСС сообщил представитель международного аэропорта Пхукета.

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Задержка связана с технической неисправностью в системе кондиционирования салона.

В генконсульстве России в провинции Пхукет агентству сообщили, что никто из пассажиров этого рейса за помощью не обращался. Люди в безопасности в пассажирском терминале аэропорта. Из 276 пассажиров 60 несовершеннолетних.

Ожидается, что неисправность будет устранена в ближайшее время и самолет вылетит в Сочи.