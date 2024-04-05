Туркменистан приостановил продажу авиабилетов в Россию одной категории граждан

Власти ряда регионов Туркменистана приостановили продажу авиабилетов в Россию одной категории граждан после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Речь идет о трудовых мигрантах, получивших приглашение на работу в РФ, передает Turkmen News.

© Lenta.ru

Также отмечается, что МИД Туркменистана и России начали обсуждать возможность приостановки выдачи виз туркменам как минимум на полтора года. Исключение будет сделано лишь для дипломатов и представителей крупного бизнеса.