Самолет с россиянами задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи

Самолет авиакомпании Azur Air, на борту которого находились граждане России, задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, вылет воздушного судна остановили, пассажиров эвакуировали.

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Как пишет канал, рейс должен был вылететь в 14:35 по местному времени, но при попытке взлета в пассажирский салон Boeing 767 проник дым. Отмечается, что среди путешественников началась паника, вылет рейса задерживается как минимум на несколько часов.

Ранее при аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727, принадлежащего авиакомпании Cush Air, в Южном Судане пострадал один пассажир. Авиалайнер неудачно приземлился в аэропорту административного центра провинции Верхний Нил в городе Малакаль. Как уточнили очевидцы, Boeing 727 при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию.