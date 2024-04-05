Отдых в Турции значительно подешевел

Мусаоглу отметил, что расценки на летний отдых для российских туристов в Турции снизились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Он пояснил, что такое изменение цен связано с ценовой политикой и маркетинговыми стратегиями.

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Генеральный директор подчеркнул важность российского рынка для туризма в Турции и выразил уверенность в успешном сезоне. Он отметил, что увеличение количества рейсов из России в турецкие курорты свидетельствует о растущем интересе к отдыху в этой стране.

Мусаоглу также подчеркнул активный спрос со стороны российских туристов на роскошные отели в Турции, особенно на номера премиум-класса. Он отметил, что раннее планирование отпуска становится все более популярным среди российских туристов, что упрощает процесс бронирования и предоставляет больше возможностей выбора.

Рост числа перевозок и поддержка российского рынка играют ключевую роль в развитии туризма в Турции и способствуют укреплению туристических связей между двумя странами.