Названы лучшие муниципалитеты Швейцарии для туристов

Вместо того, чтобы фокусироваться на популярных туристических центрах, исследование выявило, что и небольшие города предлагают высокое качество жизни без значительных затрат.

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На вершине списка находятся города Каденаццо и Сант-Антонио в кантоне Тичино, обеспечивающие низкие расходы на жилье и удачное расположение. Также выделяется городок Рид-бай-Керцерс в кантоне Фрибур, предлагающий доступные условия проживания в немецкоязычной части Швейцарии.

Для тех, кто рассматривает альтернативу жизни в туристических центрах, предлагаются такие варианты как городки Вьона и Эгль в кантоне Во вместо Лозанны, город Шпрайтенбах в кантоне Аргау вместо Цюриха, и городок Райнфельден в кантоне Аргау вместо Базеля. Эти места обещают комфортный образ жизни без излишних затрат.

Такое исследование предоставляет новые перспективы для оценки жизни в городах Швейцарии с учетом баланса между ценой и качеством, предлагая альтернативы для тех, кто стремится к комфортному проживанию.