АТОР проанализировала стоимость туров в отели Абхазии с системой «все включено»

По данным исследования, минимальная цена тура на семь ночей для двух человек начинается от 60 тысяч рублей. Гостиницы, предлагающие такие условия, включают в себя «Европу», «Апсны» и «Гранд Отель «Россия»». Однако для более роскошного отдыха в отелях высшего класса, таких как «Грейс Аква Вилла» и «Аквамарин», стоимость увеличивается до минимум 140 тысяч рублей за двоих.

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Также в отелях с более доступными ценами, таких как «Багрипш», Alex Resort & SPA, Amza Park Hotel, «Литфонд» и «Мидель-Гагра», недельный тур с питанием будет стоить от 43 до 100 тысяч рублей за двоих.

Сравнивая данные с аналогичными предложениями на российских курортах и в Турции, АТОР указывает, что бюджетный отдых на российских курортах значительно дешевле. Однако, при рассмотрении среднего и премиум-сегмента, турецкие курорты предлагают конкурентоспособные цены на 10-15% меньше, в связи с высоким спросом на российские курорты.