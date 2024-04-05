Туры на рейсах Southwind: ждать ли подорожания?

Турецкий авиаперевозчик Southwind лишился возможности летать над Польшей и Германией из-за соответствующего запрета властей этих стран. Его самолетам, следующим из России на курорты Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада, теперь приходится использовать маршруты над Каспийским морем и делать техническую посадку в Анталье (Турция). Время в пути увеличилось. О том, как это может сказаться на стоимости туров, а также о перспективах авиакомпании загрузить свои лайнеры после частичной потери европейского рынка, – в нашей статье.

А были ли санкции?

Текущие события, связанные с ограничением полетов Southwind над Европой, мы по горячим следам освещали в новостях на TourDom.ru и в тг-канале «Крыша ТурДома».

Если вкратце: 26 марта свое воздушное пространство для турецкого перевозчика закрыла Финляндия – под тем предлогом, что он якобы связан с Россией. Ее примеру последовали Польша и Германия. 28 марта турецкие СМИ поспешили сообщить, что Евросоюз запретил авиакомпании «взлетать, летать и приземляться на территории ЕС в соответствии с Регламентом № 833/2014», в котором прописаны санкции в отношении России.

Между тем уже 2 апреля РБК получил опровержение этой информации:

«На сегодняшний день ЕС не применял никаких рестрикций в отношении Southwind», – пояснили изданию в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, перевозчик по-прежнему может выполнять рейсы в страны Европейского союза, но летать в Польшу и Германию или над их территорией ему действительно запрещено – по решениям этих государств.

Восточный крюк

Как следствие, туроператору Pegas пришлось отказаться от запланированной чартерной программы на Southwind из Калининграда в турецкую Анталью. Ведь изначально предполагалось, что самолеты будут следовать по короткому пути, как раз над территорией Польши. Кроме того, рейсы из Санкт-Петербурга на египетский курорт Шарм-эль-Шейх и из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду теперь летают по восточному маршруту – над Каспийским морем – и делают техническую посадку в турецкой Анталье.

Из-за удлинения пути издержки Southwind возросли, но не критично, считают эксперты в области авиации. Крюк над Каспием при полетах в южных направлениях делают и российские авиакомпании, так что турецкий перевозчик просто утратил некоторое преимущество и оказался в равном с ними положении.

Что касается цены рейсов, то на нее влияют не только затраты, а еще и конкуренция. Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин приводит в пример турецкое направление: в 2023 году средний чек на перелеты из Москвы несколько снизился по сравнению с 2022-м даже несмотря на падение рубля. Сказалось заметное увеличение авиаперевозки. Авиакомпаниям пришлось бороться друг с другом за пассажиров и уменьшать тарифы. Что касается квот, выделенных авиавластями на 2024 год, то они позволяют поставить еще больше рейсов. Поэтому вряд ли стоит ожидать существенного удорожания перелетов Southwind, а значит, и турпакетов на их основе. О том, что роста цен на авиабилеты авиакомпании не ожидается, заявил и замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Кто заменит Германию

Бизнесу Southwind в России, скорее всего, особые потери не грозят. А вот в Европе над его дальнейшей деятельностью начинают сгущаться тучи.

На летний сезон – 2024 у перевозчика были подписаны с европейскими партнерами контракты на чартерные рейсы на курорты Турции из нескольких немецких городов – Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта. Получены соответствующие разрешения на полеты. Теперь туроператоры начинают передавать квоты Southwind другим авиакомпаниям. Так поступают, например, немецкие Schauinsland Reisen и FTI, а также британский Holiday Best.

Как утверждают в Southwind, на лето-2024 уже «продано в Европе 100 тыс. авиабилетов». Немецкие партнеры, со своей стороны, оценивают масштабы довольно скромно. Конкретных цифр не называют, но отмечают, что объемы контрактов невелики, так как авиакомпания относительно недавно вышла на рынок и сотрудничество с ней было не самым активным.

Если у Southwind и дальше не будут складываться дела в Европе, придется искать загрузку самолетам в других регионах. Сама авиакомпания пока не обнародовала планы на этот счет. Как полагают эксперты в области авиации, перевозчик вполне мог бы поставить рейсы в Турцию или Египет из тех российских городов, где еще недостаточно или вовсе нет туристической перевозки на курорты этих стран. Другой возможный вариант – выход на рынки Казахстана, Ирана, а также Болгарии. Отдых в Турции популярен в этих государствах, ничто не мешает авиакомпании предложить свои услуги туроператорам, тем более что время до активной фазы летнего сезона еще есть.

Что дальше?

Как следует из открытого письма Southwind, перевозчик не намерен мириться с европейским демаршем и собирается отстаивать свои права в суде. Правда, пока непонятно, кому будет адресован иск. Ведь ЕС открещивается от наложения санкций на авиакомпанию. Что же касается запретов на допуск в свое воздушное пространство со стороны Германии и Польши, то оспорить их решения будет непросто, так как это суверенное право отдельных государств – давать разрешение тому или иному перевозчику или нет.

По данным издания Airport Haber, Southwind обратился за поддержкой к властям Турции, попросив их, ни много ни мало, «защитить честь гражданской авиации страны». Не исключено, что именно такой путь окажется более действенным, чем судебные разбирательства. Прецедент уже был в далеком 2005 году. Тогда Германия, Нидерланды, Франция и Швейцария запретили другой турецкой авиакомпании, Onur Air, летать в эти страны якобы из-за несоблюдения перевозчиком мер безопасности. Но стоило только турецкому Министерству авиации пригрозить в ответ проверкой с пристрастием летающим в Турцию самолетам авиакомпаний из этих государств на предмет их технического состояния, как запрет сняли. Хватит ли авторитета у властей Турции, чтобы и на этот раз решить проблему сходным образом, покажет время.