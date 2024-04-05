Назван самый лучший пляж в Турции

Победителем стал пляж Изтузу, расположенный рядом с курортом Даламан. Однако, чтобы добраться до лучшего пляжа страны, потребуется не менее четырех часов пути.

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Туристы оценили Изтузу как один из лучших пляжей, которые они когда-либо посещали. Этот уединенный пляж на юго-западном побережье Турции привлекает своей красотой и спокойствием туристов со всего мира.

Изтузу также известен как Черепаший пляж, потому что он является местом гнездования морских черепах. В период сезона гнездования пляж может быть закрыт для посетителей, чтобы обеспечить защиту черепах.

Для посещения этого уникального места можно воспользоваться различными способами, включая поездку на лодке, чтобы насладиться красотами побережья, или на автобусе из города Даламан, что займет немного времени. Однако стоит заметить, что путь из аэропорта Даламан до города может занять до четырех часов, что важно учитывать при планировании поездки на этот уникальный пляж.