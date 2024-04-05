Польские таксисты начали блокаду международного аэропорта Варшавы

Варшавские таксисты начинают блокаду столичного международного аэропорта имени Фредерика Шопена. Об этом со ссылкой на оргкомитет протестующих сообщает интернет-портал interia.pl.

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По этой информации, часть таксистов, не нарушая правил дорожного движения, будет ездить по ведущим к аэропорту магистралям, а другие выстроятся в живую цепь и будут переходить дороги по пешеходным переходам, блокируя таким образом автомобильное движение.

Главное требование таксистов заключается в том, чтобы добиться от городских властей согласия на увеличение стоимости проезда в такси, которая не менялась 22 года и составляет в настоящее время 3 злотых (около $0,75) за 1 км пути.

Администрация международного аэропорта предупредила авиапассажиров об акции таксистов и посоветовала им пользоваться общественным транспортом.

Последняя акция столичных таксистов прошла 27 марта. Тогда они блокировали движение в центре города у Дворца культуры и науки, подаренного социалистической Польше Советским Союзом в середине ХХ века.