Российский блогер назвал популярную у россиян азиатскую страну тонущей помойкой

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал Индонезию тонущей помойкой. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал о большом количестве мусора в этой популярной у россиян азиатской стране.

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Блогер опубликовал видео под названием «Индонезия: жизнь на тонущей помойке».

«Вам повезло, что камеры не передают запах, я нахожусь на одной из самых больших в мире свалок, сюда из Джакарты ежедневно привозят до семи тысяч тонн мусора, горы вонючих отходов по высоте можно сравнить с 16-этажным домом, а общая площадь свалки — более 200 футбольных полей», — высказался он о свалке в пригороде индонезийской столицы.

По словам Варламова, мусор — большая проблема Джакарты.

«Он не только портит качество воздуха, но и постоянно провоцирует потопы», — объяснил он.

Блогер отметил, что мусор в Индонезии не перерабатывают, а сжигают или привозят на свалку гнить.