Туроператор заявил об обвале цен на отдых в Турции

Туроператор «Анекс Тур» заявил о снижении цен на летний отдых в Турции на 20 %. Об этом сообщает турецкое издание Turizm Gunlugu со ссылкой на генерального директора туристического агентства Эльдара Мусаоглу.

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По словам гендиректора туроператора, стоимость летнего отдыха для россиян рухнула на 20 % по сравнению с прошлым годом. Он связывает этот феномен с ценовой политикой и маркетингом отельеров.

Мусаоглу подчеркнул, что российские туристы формируют наибольший приток в экономику и туристическую отрасль Турции. По словам туроператора, республика готова принять большое количество россиян в своих отелях и местах отдыха.

Генеральный директора «Анекс Тур» добавил, что среди россиян отмечается активный интерес к отдыху в Турции, а бронирование началось еще зимой.