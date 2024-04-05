Восемь пассажиров круизного лайнера оставили на острове в Африке из-за опоздания

20 марта крупный круизный лайнер Norwegian Dawn отправился из Кейптауна в 20-дневное путешествие вокруг побережья Африки. Однако уже через девять дней стандартный круиз с конечной точкой в Барселоне США и Австралии в островном государстве из-за того, что они опоздали ко времени отплытия. По словам незадачливых туристов, к моменту их прибытия в порт лайнер все еще стоял рядом с берегом, но команда приняла решение не пускать их на борт.

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Пассажиров оставили на африканском острове Сан-Томе и Принсипи

Восемь пассажиров остались на африканском острове Сан-Томе и Принсипи в пятницу, 29 апреля. Они не смогли вернуться на лайнер Norwegian Dawn ко времени отплытия. Опоздавшими оказались шестеро американцев и двое австралийцев, среди которых был мужчина с проблемами с сердцем, женщина в инвалидной коляске и беременная женщина.

Туристы отправились на частную экскурсию, и гид привез их в порт на час позже оговоренного времени. При этом по дороге они позвонили на корабль и предупредили об опоздании. Из восьмерых лишь у одного человека с собой была банковская карта. Все вещи и паспорта туристов остались в их каютах.

Когда они прибыли на место, лайнер все еще стоял на якоре. Лодка береговой охраны отвезла их к кораблю, но капитан якобы не позволил им взойти на борт.

Капитан мог легко принять решение вернуть один из катеров, чтобы забрать нас, взять на борт и продолжить путь. Не было порта, куда им нужно было прибыть на следующий день, они просто собирались выйти в море Джей Кэмпбелл пассажир Norwegian Dawn

Туристов отвезли обратно на берег, и лайнер отплыл без них. Позже оказалось, что паспорта опоздавших туристов и 80-летней Джулии Ленкофф, которая отправилась на берег, чтобы получить медицинскую помощь в связи с микроинсультом, переправили в порт Сан-Томе и Принсипи.

Команда лайнера не отложила отплытие даже из-за пассажирки с микроинсультом

Команда лайнера была осведомлена о проблеме Ленкофф, корабельные медики сами посоветовали ей обратиться за помощью в больницу Сан-Томе и Принсипи. Когда женщина не вернулась к нужному времени, ей якобы несколько раз безуспешно пытались дозвониться по мобильному, а также выясняли ее судьбу через агента компании в порту.

После отплытия команда даже не связалась с родными Ленкофф в США. Представители компании объяснили это тем, что, хотя женщина указала контакты на случай чрезвычайных ситуаций, она оставалась в сознании, а в этом случае у них нет права делиться с третьими лицами личной информацией о пассажире.

В результате группа из восьми туристов помогла Ленкофф купить билеты до США с пересадкой в Лиссабоне. По словам родных пожилой женщины, только это и спасло ей жизнь.

Туристам пришлось самостоятельно добираться до Гамбии, а затем до Сенегала

Оставленные на острове туристы были вынуждены сами искать способы вернуться на лайнер, будучи почти без денег, вещей и медикаментов. Пассажиры знали, что следующая остановка лайнера будет в порту Гамбии в субботу, 1 апреля. Они решили попытаться добраться туда, хотя поиск транспорта и отеля для группы из восьми человек, один из которых маломобилен, оказался непростой задачей. Тем не менее они преуспели и смогли долететь до порта Гамбии.

К их разочарованию, в Гамбии лайнер не смог встать на якорь из-за погодных условий во время отлива. Группе опоздавших пришлось организовывать новое путешествие — на этот раз в Дакар, Сенегал. Туда они должны были добраться ранним утром во вторник, чтобы снова присоединиться к круизу. Всего за 48 часов туристы пересекли границы семи стран, и им удалось взойти на борт в Дакаре.

Компания Norwegian возложила ответственность за произошедшее на пассажиров

По мнению компании Norwegian, которая организовала круиз, пассажиры сами несут ответственность за своевременное возвращение на корабль. Эту информацию несколько раз повторили по громкоговорителю после прибытия в порт Сан-Томе и Принсипи. Представители компании подчеркнули, что команда действовала в соответствии с инструкциями. При этом организатор круиза согласился возместить расходы туристов на путешествие из Гамбии в Сенегал.

Однако проехавшие несколько стран туристы не согласны с таким подходом и возмущены отношением персонала к нештатной ситуации.