Самые впечатляющие храмы мира

В мире есть храмы, столь же впечатляющие, сколь и ошеломляющие. Они были созданы с намерением связаться с загробной жизнью. Это врата в бесконечность.

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Христианское, православное, буддийское, индуистское или мусульманское поклонение любому культу всегда было хорошим поводом бросить вызов времени и воздвигнуть прекрасные храмы, которые неподвластны времени. На сегодняшний день они представляют собой места духовного паломничества и скопления туристов, которые, привлеченные их историей и архитектурой, не перестают включать их в свой список желаний путешественников.

Джетаванарамайя (Шри-Ланка): третье по высоте древнее сооружение в мире

Джетаванарамайя - знаменитый буддийский храм, расположенный в Анурадхапуре, Шри-Ланка. Это одно из крупнейших купольных сооружений (ступ) в мире, имеющее большое историческое и религиозное значение. Храм представляет буддийских монахов Тхеравады и Махаяны, старейшей из сохранившихся ветвей буддизма.

Джетаванарамайя с высотой 400 футов являлась третьим по высоте зданием древнего мира. Эта ступа была построена в 4 веке королем Махасеной, для ее строительства было использовано 93 миллиона обожженных кирпичей. Весь комплекс занимает площадь в 5,6 гектара, в нем проживает 10 тысяч буддийских монахов.

Храм Шри Ранганатасвами (Индия)

Этот храм - один из самых важных храмов Вишну в мире, расположенный в Тамилнаду, Индия. Он фактически посвящен одной из форм господа Вишну. Шри Ранганатасвами, построенный на площади 156 акров, является самым большим храмом в стране.

При его строительстве использовался дравидийский стиль архитектуры. Внутри храма находится 21 различная башня. Главная гопура, или башня, полностью сделана из золота. Одна из башен внутри храма имеет высоту 236 футов и выкрашена в разные цвета.

Висячий храм Хэншань или Сюанькун (Китай)

Если вы страдаете головокружением, возможно, это место не самое подходящее для посещения. Расположенный на высоте 75 метров над землей и построенный на вертикальной стене горы Хэншань, он бросает вызов закону гравитации и вашим ментальным стандартам. Хотя существует несколько теорий о том, как возник этот монастырь, наиболее популярной является та, в которой рассказывается, что буддийский монах Ляо Ран построил его один 1500 лет назад. Поддерживающие его балки расположены в углублениях скалы в идеальном равновесии, что обычно вызывает у посетителей некоторое недоверие. Висячий храм Хэншань входит в Топ-10 самых ненадёжных зданий в мире.

Сейчас это одна из самых важных туристических достопримечательностей Китая, несмотря на то, что дорога к ее воротам не самая удобная из всех (единственный путь - лестница, вбитая в скалу). Часто можно встретить верующих, молящихся перед одной из 80 статуй, установленных в залах храма, в котором исповедуются три основные религии Китая: буддизм, даосизм и конфуцианство.

Кафедральный собор Лас-Лахас (Колумбия)

Этот неоготический храм впечатляет своим живописным расположением и стремлением его строителей адаптировать его к зеленым джунглям. Святилище, буквально висящее над пропастью, представляет собой незабываемую картину, возможно, из-за первоначального несоответствия нахождения такого европейского храма в такой американской обстановке. Расположенные в каньоне Рио-Гуайтара, почти на границе с Эквадором, в колумбийских Андах, две арки белокаменного моста, перекинутого через каньон, дарят своим посетителям головокружительный холод, уникальный опыт, который заслуживает того, чтобы его увековечили.

Хотя нынешний храм был построен в начале 1900-х годов, самая ранняя версия датируется 1754 годом, когда это была всего лишь небольшая каморка с соломенной крышей. Говорят, что именно в этот последний день образ Девы Марии явился местной жительнице и исцелил ее глухонемую от рождения дочь, что можно считать первым (но не последним) чудом в этом месте. С тех пор тысячи паломников стекаются в этот удивительный храм.

Ват Ронгкхун (Таиланд)

Белый, как безе, удивительный храм, впечатляющий своими формами, всё еще строится. Основанный в 1997 году тайским архитектором недалеко от города Чианграй, он, как ожидается, обретет окончательную форму еще через 90 лет. На случай, если дата покажется вам немного далекой, вы всегда можете пойти посмотреть, как идут работы. Вы откроете для себя другой буддийский храм, почти сказочную визуальную странность, в которой изображенные сцены просто гипнотизируют, а мозаика из хрусталя в так называемом Конференц-зале отправляет нас в мир фантастики. Чтобы попасть внутрь, вам нужно будет пересечь длинный мост, который проходит над искусственным озером и тысячами скульптур рук, поднимающихся из земли как символ человеческих страданий.

Этот храм призван не только напоминать о величии Будды, но и о том, что для достижения просветления необходимо следовать по пути ясности духа. Белый цвет станет главным героем ваших воспоминаний, потому что он олицетворяет чистоту Будды.