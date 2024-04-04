В Турции рассказали о ценах на туры этим летом

В 2024 году Турция ожидает, что количество российских туристов останется на уровне минувшего года и составит около 6 миллионов человек. Об этом заявил президент Ассоциации туристических агентств Турции TÜRSAB, Фируз Баалыкая.

© Poslednie-novosti.com

Согласно эксперту, из-за высокой инфляции в стране цены на отдых могут увеличиться в случае роста курса доллара и евро по отношению к турецкой лире. Однако, если ситуация стабилизируется, то стоимость туров для россиян останется примерно на уровне 2023 года.

Фируз Баалыкая подчеркнул, что туристический бизнес в Турции гибок, и цены могут изменяться в зависимости от спроса. В прошлом году спрос российских туристов был невысоким, поэтому к сентябрю цены на проживание в отелях значительно снизились.