Эксперт рассказал, как действовать туристу при встрече с акулой

Вблизи некоторых египетских пляжей снова замечены акулы. О хищниках предупреждают российское диппредставительство и специалисты-океанографы. Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов объяснил, как обезопасить себя от акул во время отдыха на море, пишет Pravda.Ru.

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Находясь в воде, необходимо часто смотреть по сторонам - если замечен плавник, то срочно эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она выбрала жертву и атакует, она подныривает и нападает из незаметной зоны — снизу и сбоку. На этот период, соответственно, плавник исчезает, но это не значит, что акула уплыла.

Если акула уже начала кусать жертву, то спастись будет тяжело. Единственное, что можно сделать - попытаться бить по глазам. Если нанести сильный удар в глаз, то акула может отстать, хотя вероятность мала. Эксперт также развенчал миф о притягательности для акул цветных купальных костюмов. По его мнению, у акулы отсутствует цветное зрение. Ее привлекают резкие движения, заключил Мухаметов.