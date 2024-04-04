Пассажирку без бюстгальтера сняли с авиарейса в США

Американка Лиза Арчболд намерена провести разбирательство с авиакомпанией Delta Air Lines из-за того, что ее выгнали из салона самолета за отсутствие бюстгальтера. Об этом сообщило издание Business Insider.

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В материале говорится, что Арчболд была одета в тонкую белую майку на голое тело. На борт, который должен был вылететь из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско, ее пропустили без всяких вопросов, однако после этого сотрудница упомянутой авиакомпании выпроводила девушку из салона.

Она объяснила свой поступок тем, что наряд пассажирки «оскорбителен» и слишком «откровенен». В итоге девушка переоделась в рубашку, после чего ей разрешили вернуться на борт, однако Арчболд заявила, что ее «преследовали и унижали». Возмущенная девушка заявила, что такую одежду мог бы носить любой из находящихся в салоне мужчин, и им никто бы не сделал замечания, хотя, как обратила внимание сама Арчболд, размер ее бюста уступает по показателям некоторым пассажирам мужского пола.

В итоге девушка наняла адвоката и намерена провести встречу с президентом авиакомпании, чтобы обсудить изменение ее политики, говорится в статье.

В марте этого года экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета, который должен был вылететь из столицы Хельсинки. Чиновник направлялся в Японию в составе бизнес-делегации. Вместе с ним в салоне был министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.