Туристы делают ставки на открытие финской границы в ближайшую десятилетку

Вопреки ожиданиям Финляндия решила не продлевать на очередные пару месяцев закрытие восточной границы, действующее с прошлого года. Последний раз его продлевали по 14 апреля включительно. Впрочем, и позитивной новость из Суоми назвать сложно. МВД просто предложило признать закрытие бессрочным начиная с 15 апреля. Вместо бесконечного выпуска новых приказов когда-нибудь в будущем намереваются выпустить один, но об открытии. Предложение ведомства кабмин поддержал.

© tourdom.ru

Как считают финские чиновники, никаких признаков улучшения ситуации, которые могли бы навести их на диаметрально-противоположные решения, нет. Тем временем приграничные населенные пункты продолжают испытывать проблемы из-за ограничений. Об этой проблеме в комментариях под новостями в официальных финских СМИ пишут местные жители.

Достаточно странно, что бессрочный статус закрытие границы получило всего лишь через пару недель после того, как был анонсирован законопроект, который в итоге призван решить проблему с мигрантами. Предполагается, что новый акт лишит их возможности просить убежища на сухопутных погранпереходах.

«Откроют, как только будет ратифицирован этот закон. Бюрократия – штука небыстрая», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Судя по телеграм-каналам, посвященным прежним путешествиям в Скандинавию, никто из туристов особо не ждал, что в апреле что-то кардинально изменится. А прежние любители поездок на финский шопинг развлекают себя опросами в стиле «Откроют ли финны границу в ближайшие 10 лет?» Семь из девяти участников уверены, что это произойдет.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам уже ни жарко ни холодно от закрытия финской границы.