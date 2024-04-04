Где бюджетно отдохнуть на майских праздниках

Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону стоит 6 000 рублей, а ночь в отеле обойдется в 2 500 рублей. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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На втором месте оказался Ярославль: дорога туда обойдется в 7 000 рублей, а на жилье придется потратить около 4 000 рублей. Замыкает тройку Череповец: билет стоит 7 300 рублей, а отель — 1 800 рублей в сутки.

Кроме того, в топ вошли Архангельск (7 500 рублей за билет и 2 000 рублей за номер), Санкт-Петербург (8 000 рублей, 2 500 рублей), Москва (8 500 рублей, 2 500 рублей), Чебоксары (8 700 рублей, 2 000 рублей), Мурманск (9 000 рублей, 4 600 рублей), Магас (9 200 рублей, 2 300 рублей) и Петрозаводск (9 300 рублей, 2 300 рублей).

Первые два места зарубежного топа забрала Белоруссия: в Гомель на майских можно отправиться менее чем за 10 000 рублей (5 500 за перелет в одну сторону и 3 000 — за ночь в отеле), а путешествие в Минск обойдется в 10 000 рублей за билет и 5 000 рублей за гостиницу.

На третьем месте оказался Ош (добраться туда можно за 10 500 рублей, а забронировать номер в гостинице категории «три звезды» за 4 000 рублей).

Далее в рейтинге следует Армения: авиабилет в Гюмри на майские праздники можно приобрести за 11 000 рублей, а в Ереван — за 12 000 рублей; отель в обоих городах легко найти за 3 000 рублей в сутки. В топе-10 также оказались Астана (14 000 и 3 600 рублей), Самарканд (14 500 рублей, 4 300 рублей), Термез (15 000 рублей, 4 000 рублей), Бишкек (15 300 и 2 500 рублей) и Ташкент (15 500 и 4 500 рублей).