Из Екатеринбурга в Китай впервые вылетел рейс после COVID-19

Впервые за четыре года отправился рейс из Екатеринбурга в Пекин. В 2020 году авиасообщения между столицей Урала и КНР были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Кольцовские таможенники провели таможенный контроль пассажиров рейса Екатеринбург — Пекин. В столицу Китая отправились 80 человек, 56 мест багажа общим весом 989 килограммов. Это первый рейс за последние четыре года», — сказано в сообщении. Рейс обошелся без нарушений.

По словам первого замначальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, до начала пандемии рейсы в Китай были востребованы среди уральских пассажиров.

«У инспекторов есть памятка с основными фразами на китайском языке, чтобы таможенный контроль проходил максимально комфортно как для пассажиров, так и для нас, а еще оперативно и эффективно», — отметил он.

О возобновлении полетов в КНР URA.RU сообщало в начале марта. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров будет новый китайский аэропорт Дасин.