Глава Роспотребнадзора посоветовала туристам прививаться от кори

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала туристам, выезжающим за рубеж, делать прививки. В интервью журналисту НТВ Кириллу Позднякову она рассказала, каких инфекций стоит опасаться путешественникам за границей и в России, а также дала рекомендации.

© tourdom.ru

По мнению руководителя РПН, корь сейчас «поднимает голову», в прошлый сезон весь европейский регион был охвачен подъемом заболевания.

«Непривитые люди после контакта с больным корью обязательно заболевают. Велик риск заразиться у детей».

Она пояснила, что врачам удается вылечить людей, тем не менее число подхвативших эту инфекцию растет.

«Раньше у нас каждый год корью заболевало около 4 тыс. человек. Когда границы были закрыты, в 2021-м, был один заболевший на всю страну».

Сейчас, когда люди снова много ездят, мигрируют, цифры выросли.

Из-за рубежа можно привезти в Россию, в частности, дифтерию и даже брюшной тиф, предупредила глава ведомства.

«Брюшной тиф сегодня нередкая болезнь даже в Европе. Ее можно легко подхватить, если не мыть руки и пить воду где попало».

Выезжая в некоторые страны, где распространены лихорадки, в частности малярия, важно закрывать кожные покровы, пользоваться репеллентами.

«Когда собираетесь путешествовать, отметьте себе отдельный блок – что надо сделать, чтобы я из поездки вернулся здоровым», – подвела итог Анна Попова.

По ее словам, туристы завозят в Россию самые разные болезни, есть такие названия, «которые даже слышать неприятно». В 2023 году распространения опасных инфекций по территории России удалось избежать благодаря системной работе сотрудников РПН: «Для нас важно делать все, чтобы завозной случай был единственным – лишь у того, кто его привез. В реальности так и происходит».

Тем, кто отдыхает в России, стоит опасаться кишечных вирусов. Они появляются с майских праздников, когда люди готовят еду в полевых условиях: