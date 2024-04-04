Туроператор отменил рейс из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх

Подписчик тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» сообщил нам об изменениях в полетной программе туроператора Pegas из Уфы и Казани в Египет. В частности, о снятии рейса из Уфы в Шарм-эль-Шейх 31 мая, который должна была выполнять авиакомпания Air Cairo.

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На отмену вылета обращают внимание и в турагентских чатах.

«Нам предложили отправить туристов из других городов или поменять даты», «Порекомендовали вылет из Самары в тот же день, 31 мая, но доплата по заявке за 4 человек получается 564 у. е. Туристов это не устраивает. Вернут ли деньги, если они откажутся от тура? И всю ли сумму?» – интересуются розничные продавцы.

Как пояснила порталу TourDom.ru гендиректор Pegas Анна Подгорная, у туристов есть на выбор несколько вариантов: либо отправиться на отдых из другого города, например Самары или Москвы, либо же получить полный возврат денег, без удержания фактически понесенных расходов туроператора (ФПР).

В системе бронирования на сайте Pegas на даты с начала июня по маршрутам из Уфы, а также из Казани в Шарм-эль-Шейх вместо Air Cairo указан другой авиаперевозчик – AlMasria.

Ранее мы писали, что Pegas разъяснил условия отказов от туров в Египет, в случае если туристов не устраивает изменение маршрута – авиакомпания Southwind теперь летает из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на египетские курорты с технической посадкой в Анталье (Турция). Это вынужденная мера, связанная с тем, что турецкому перевозчику запретили полеты над Европой якобы из-за его связей с РФ. Авиакомпания намерена оспорить решение в суде.