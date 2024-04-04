Абхазия планирует внедрение системы «все включено» на своих курортах

Хишба объяснил, что хотя аграрный сектор республики стремительно развивается, обеспечить питанием ежегодно такое большое количество туристов, как полтора миллиона населения республики, будет непросто.

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Он также отметил, что система «все включено» остается необычной для стран бывшего СССР, включая Россию, где подобные отели встречаются редко.

Хишба указал на то, что страны как Египет и Турция, где эта система широко распространена, имеют миллионы занятых в аграрном секторе. Однако, он признал, что Абхазии пока далеко до достижения такого уровня развития.

Министр также отметил, что некоторые отели в Абхазии уже рассматривают возможность предложения своим гостям безлимитного вина.

Ранее Абхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха в майские праздники. Также были названы национальности, раздрадающие россиян на отдыхе. А еще стало известно, имеют ли право туристы вернуть деньги за тур в Абхазию.