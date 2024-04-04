Визовые центры Франции принимают документы, несмотря на технический сбой  у VFS Global

С проблемами с оформлением виз столкнулись туристы из-за неожиданных технических работ в системе VFS Global. Визовый центр сообщил об ограничениях обычного функционала на официальном сайте. Причем на какой срок они введены, непонятно. Как отмечают представители визовых агентств, сложности начались за несколько дней до официального заявления.

© РИА Новости

Этот ВЦ оформляет документы на въезд в достаточно большое количество европейских стран. Однако для туристов из РФ наиболее интересна Франция, которая остается лояльной для наших граждан даже в сегодняшних условиях.

К счастью для них, французский ВЦ продолжает прием документов как в Москве, так и в Петербурге:

«Несмотря на технические работы, вы можете подходить по ранее забронированным слотам. Специалисты центров работают в обычном режиме. Личный кабинет пока что недоступен – отследить статус заявок или записаться не получится», – заверили журналиста TourDom.ru в VFS Global.

Как утверждают в визовых агентствах, в текущих реалиях есть проблема с оплатой консульского сбора по безналу при подаче документов. Поэтому туристам рекомендуют взять с собой наличку. Помимо подачи, продолжается и выдача паспортов. Однако те, у кого документы находятся на выходе из консульства в эти дни, узнать о статусе готовности в режиме онлайн не смогут.

Глобально технические работы VFS Global повлияли на ВЦ других стран. Заявления на шенгены не принимаются в центрах Австрии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Словении, Эстонии и Норвегии.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов предупредили об очередях на французский шенген.