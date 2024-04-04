Более 209 тыс. туристов посетили Шри-Ланку в марте

Шри-Ланка в марте приняла свыше 209 тыс. туристов, что на 66% больше, чем в том же месяце 2023 года. Соответствующую статистику опубликовало ланкийское Управление по развитию туризма.

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Согласно этим данным, в прошлом месяце по числу посетивших Шри-Ланку туристов лидировала Индия, доля которой в общем турпотоке составила 15%. На втором месте Россия с долей в 13% (свыше 27 тыс. туристов). Число гостей из Великобритании составило 10% от общего количества прибытий.

В январе-феврале Россия опережала другие страны по этому показателю. Островное государство за первые два месяца 2024 года посетили более 58 тыс. российских туристов, они составили 15% от общего притока иностранных гостей.

1 апреля Шри-Ланка приняла решение продлить действие пилотного проекта по предоставлению бесплатной визы туристам из семи стран, в том числе России, до 30 апреля. Проект действует с конца ноября после объявления правительством начала выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

Министерство туризма тогда заявило, что целью освобождения гостей из ряда стран от платы за визы является "привлечение большего числа туристов в Шри-Ланку". Власти страны в ближайшие годы ожидают увеличения турпотока до 5 млн человек.