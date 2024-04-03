В Анталье открыли купальный сезон, но пока только по выходным

В турецкой Анталье уже практически летняя погода. Много отдыхающих не только в городе, но и на пляже – в подтверждение подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» публикуют фото. Некоторые уже купаются, хотя вода для Турции пока не сказать, чтобы парное молоко, +19…+20 °С. «Но уже не обжигает, – признается проживающая в Анталье турагент Мария Шекер. – Такими темпами вода к майским праздникам прогреется на 3 °С больше, чем в прошлые годы». «Вода даже где-то +22 °С. Для нас, жителей Санкт-Петербурга, вполне комфортная температура», – говорит наша подписчица Юлия. А вот еще одно мнение из тематического чата: «Уже можно купаться – мне пока прохладненько, а муж плавает».

Как отмечают жители Антальи, минувшая зима была очень теплой, а сейчас погода, как в 2018 году, когда ставились температурные рекорды. Днем в тени +24 °С. В ближайшие дни, судя по прогнозу синоптиков, похолодает, но не критично: на 1–2 °С. На днях же вообще столбик термометра достигал 31-градусной отметки.

«Очень жарко. Люди купаются в море с видом на снег. Мы не ожидали такой погоды», – делятся отдыхающие.

Особенно много загорающих и купающихся по выходным, тестируют воду преимущественно местные. Первый же большой поток туристов ожидается с 6 по 14 апреля – во время каникул после окончания священного месяца Рамадан. В эти дни все отели Антальи заполнят отдыхающие из Турции, Ирана и других мусульманских стран. Россиян сейчас тоже хватает.

Инфраструктура в Анталье практически готова к приему отдыхающих. Лежаки и зонты уже стоят на пляжах, арендованных отелями. Заканчиваются работы на общественных пляжах. Последние штрихи наносят на самом длинном пляже Антальи – протянувшемся на 7 км Коньяалты. «К 7 апреля, т. е. к каникулам после Рамадана, должно быть все готово, проверим», – говорит Мария Шекер.

Возможно, единственная неприятность – медузы, о нашествии которых рассказывают подписчики нашего телеграм-канала. Причем попадаются довольно крупные, размером со среднюю пиццу.

«Будьте осторожны в воде, медузы появились в непривычное время, раньше, чем обычно», – предупреждает одна из читательниц.

Кто-то ей отвечает, что и в прошлом году медуз наблюдали уже в марте, а кто-то шутит: «Главное – к июню всех разогнать».

Ранее мы писали, что в апреле недельный отдых для российских туристов в пятизвездочном отеле Crystal Centro в районе Кунду по программе «ультра все включено» обойдется в 125 тыс. руб. на двоих. А отдохнуть в менее престижном Jura Hotels Lara Resort 5* в те же даты стоит 80 тыс. В пик сезона за отдых в отелях надо заплатить в среднем 215 тыс. и 170 тыс. соответственно.