Дипломаты Италии хотят, чтобы туристы из России работали

Итальянские дипломаты хотят быть уверенными в том, что туристы, собирающиеся в шенгенское пространство, работают в России. Именно так заявители интерпретируют участившиеся просьбы от консулов к кандидатам на получение визы продемонстрировать им свою электронную трудовую книжку. На простое подтверждение платежеспособности путешественника это не похоже, считают туристы, так как неожиданные звонки из дипмиссии поступают им за день-два до вылета.

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«У меня был рейс 2 апреля, а они позвонили и потребовали. Я из другого города, в Москву приехать не смогла. Отправила справку из Госуслуг. К счастью, такой вариант их устроил, но все брони пришлось аннулировать, а билеты сдать», – пишут туристы в визовых телеграм-каналах. «Вы не первая. Сомневаются, не уволились ли перед тем, как покинуть РФ навсегда ну или надолго», – предполагают подписчики сообщества.

В Санкт-Петербурге, где итальянское консульство уже давно выбрало не самое толерантное отношение к претендентам на шенген, бывают случаи и посложнее. Туристов из Архангельской области – семью с маленьким ребенком – попросили приехать лично в генконсульство, чтобы показать электронную трудовую:

«Вызвали на охрану и сказали при них с телефона открыть личный кабинет в Госуслугах и продемонстрировать записи о работе вышедшему сотруднику консульства».

Судя по поступающим отзывам, чаще всего на такие процедуры попадают заявители без визовой истории и намеревающиеся выехать в Европу всей семьей. Редакция TourDom.ru отправила запрос в дипмиссию Италии.

Ранее TourDom.ru писал, что документы туристки на визу 3 месяца пролежали мертвым грузом в итальянском консульстве.