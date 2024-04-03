Туроператор Pegas разъяснил условия отказов от туров в Египет

Турагенты обсуждают последствия корректировки маршрутов авиакомпании Southwind в Египет, после того как ЕС запретил этому турецкому перевозчику летать над Европой из-за якобы связей с РФ.

Проблема в том, что самолетам авиакомпании теперь приходится следовать из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх с технической посадкой в Анталье (Турция).

Как пишут турагенты, далеко не всех их туристов устраивает такое изменение маршрута. Некоторые хотят отказаться от купленного тура.

«Мы подали на аннуляцию. Туроператор Pegas готов вернуть деньги, но за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР). Так как до вылета из Москвы в Шарм-эль-Шейх, который должен состояться 17 апреля, было более 15 дней, ФПР нам насчитали 50 у.е.», – рассказал порталу TourDom.ru один из розничных продавцов.

Как пояснила нам гендиректор туроператора Pegas Анна Подгорная, ее компания действует строго в соответствии с агентским договором. В нем не указано, что лайнер, которым туриста доставляют на курорт, не может совершить техническую посадку по пути следования. Поэтому при отказе от тура по причине, что туристов не устраивает такая корректировка маршрута, из суммы возврата вычитаются фактически понесенные туроператором расходы.

Руководитель Pegas добавила, что лично летала на Southwind в Египет с технической посадкой в Анталье. Фактическое время, которое самолет пробыл в турецком аэропорту, составило даже не 1 час, как указано в расписании, а 45 минут. Кондиционер на борту не выключался, условия в салоне лайнера были комфортные, особых неудобств пассажиры не испытали.

Ранее мы писали о том, что Southwind оспорит

в суде запрет на полеты в Европу. Турецкая авиакомпания намерена доказать беспочвенность обвинения в ее якобы связях с РФ.