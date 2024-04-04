Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

Пьяный британский турист устроил дебош на улице города Ченнай в Индии. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание Daily Mail.

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Известно, что мужчина служит в военно-морском флоте Великобритании. Вместе с товарищами он отправился гулять по городу, напился и хулиганил на оживленной улице.

На опубликованных кадрах видно, что полуголый британец ведет себя неадекватно, убегает от полицейских, а затем бросается на проезжавшего мимо мотоциклиста и кусает его. Правоохранителям удалось схватить дебошира и прижать к металлическому забору, хотя и он, и его спутники пытались сопротивляться.

Представитель британского флота подтвердил участие их служащего в конфликте, однако отказался рассказать о ходе расследования.

Ранее в индийском городе Пури турист из Великобритании ворвался в храм Джаганнатхи и начал оскорблять молящихся. Выяснилось, что ранее его ловили за организацию беспорядков на пляже и в крематории.