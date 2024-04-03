Туристы смогут попасть в дом, где умерла королева Елизавета II

Впервые за все время существования замка Балморал туристы смогут увидеть, где королевская семья проводит свои летние каникулы. Исторический замок в стиле готического возрождения находится в частном владении королевских особ с 1852 года, после того как королева Виктория и принц Альберт впервые арендовали его за четыре года до этого.

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Известно, что это поместье было любимой королевской резиденцией королевы Елизаветы II, и, конечно же, именно здесь она провела свои последние дни, прежде чем скончалась в сентябре 2022 года. До сих пор единственным источником информации о жизни королевских особ за закрытыми дверями были официальные снимки с отдыха или подробные описания из мемуаров принца Гарри «Запасной». Уже первые их страницы рассказывают о летнем отдыхе, которым юный принц наслаждался, когда трагически погибла его мать принцесса Диана. Но теперь увидеть это место можно будет и своими глазами.

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Как сообщается на сайте Балморала, билеты на внутренние экскурсии по историческому замку продаются с 1 июля по 4 августа. По любимому месту отдыха королевской семьи вас проведёт эксперт, который расскажет всё, что нужно знать о богатой истории замка. Это наверняка станет самой желанной точкой на карте для поклонников королевской семьи, жаждущих летних приключений, но количество мест ограничено: в день замок могут посетить только 40 человек. Также в этом историческом месте можно будет насладиться восхитительным послеобеденным чаем. Стоимость билетов начинается от 11 000 рублей!

«Впервые с момента завершения строительства замка в 1855 году гости могут принять участие в частной экскурсии с нашими опытными гидами, которые проведут их в историческое путешествие по нескольким красивым комнатам замка Балморал. Посетители узнают о происхождении замка и о том, как его любили многие поколения королевской семьи», — поясняют в Balmoral Estates.

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Большая часть впечатляющего здания сохранилась в том же состоянии, что и при его строительстве. На выставке также будут представлены некоторые экспонаты из коллекции акварелей короля Карла, а также наряды, которые носил монарх, Камилла, покойная королева Елизавета и королева-мать. Кроме того, после ремонта откроется ресторан, а в летний сезон тут пройдут такие мероприятия, как День театра, День семейного кино и Ежегодная благотворительная прогулка с собаками. И конечно же, для посетителей будут открыты сады.