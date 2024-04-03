Туристы смогут попасть в дом, где умерла королева Елизавета II
Впервые за все время существования замка Балморал туристы смогут увидеть, где королевская семья проводит свои летние каникулы. Исторический замок в стиле готического возрождения находится в частном владении королевских особ с 1852 года, после того как королева Виктория и принц Альберт впервые арендовали его за четыре года до этого.
Известно, что это поместье было любимой королевской резиденцией королевы Елизаветы II, и, конечно же, именно здесь она провела свои последние дни, прежде чем скончалась в сентябре 2022 года. До сих пор единственным источником информации о жизни королевских особ за закрытыми дверями были официальные снимки с отдыха или подробные описания из мемуаров принца Гарри «Запасной». Уже первые их страницы рассказывают о летнем отдыхе, которым юный принц наслаждался, когда трагически погибла его мать принцесса Диана. Но теперь увидеть это место можно будет и своими глазами.
Как сообщается на сайте Балморала, билеты на внутренние экскурсии по историческому замку продаются с 1 июля по 4 августа. По любимому месту отдыха королевской семьи вас проведёт эксперт, который расскажет всё, что нужно знать о богатой истории замка. Это наверняка станет самой желанной точкой на карте для поклонников королевской семьи, жаждущих летних приключений, но количество мест ограничено: в день замок могут посетить только 40 человек. Также в этом историческом месте можно будет насладиться восхитительным послеобеденным чаем. Стоимость билетов начинается от 11 000 рублей!
«Впервые с момента завершения строительства замка в 1855 году гости могут принять участие в частной экскурсии с нашими опытными гидами, которые проведут их в историческое путешествие по нескольким красивым комнатам замка Балморал. Посетители узнают о происхождении замка и о том, как его любили многие поколения королевской семьи», — поясняют в Balmoral Estates.
Большая часть впечатляющего здания сохранилась в том же состоянии, что и при его строительстве. На выставке также будут представлены некоторые экспонаты из коллекции акварелей короля Карла, а также наряды, которые носил монарх, Камилла, покойная королева Елизавета и королева-мать. Кроме того, после ремонта откроется ресторан, а в летний сезон тут пройдут такие мероприятия, как День театра, День семейного кино и Ежегодная благотворительная прогулка с собаками. И конечно же, для посетителей будут открыты сады.