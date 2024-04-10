Чем удивит дикий остров Сумбава

Сумбава – один из множества островов, входящих в состав Индонезии. Несмотря на то, что он не обладает такой широкой известностью, как, например, Бали, здесь есть множество примечательных особенностей, которые могут привлечь туристов. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

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Вулкан Тамбора

На острове Сумбава возвышается стратовулкан Тамбора на полуострове Санггар. Он впечатляет своими размерами и историей. Его извержение в 1815 году было одним из самых мощных в истории. Взрыв был слышен на расстоянии 2000 километров, а вулканический пепел покрыл Борнео, Сулавеси, Яву и Малуку. Более того, вулканическое извержение вызвало глобальное изменение климата, которое получило название "вулканическая зима".

Змеиный остров

Недалеко от деревни Пай на северном побережье восточной Сумбавы находится остров Пулау-Улара, или Змеиный остров. Его обитатели — желтогубые плоскохвосты — поразительные морские змеи с черными и серебристыми кольцами — делают остров по-настоящему удивительным. Местные жители выходят на пляжи, лезут в скалы и достают змей, надевая их на шею. Крэйты довольно послушны, но необходимо проявлять осторожность, чтобы не причинить им вреда.

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Деревни Дон Донго

«Горные люди» Дон Донго — небольшая этническая группа, населяющая облачные высокогорья к западу от залива Бима. Они бежали в высокогорье более 400 лет назад, спасаясь от исламизации. В изоляции гор они сохранили отчетливую этническую идентичность, религию, социальную организацию, одежду и архитектуру. На склонах Сороманди основано 11 традиционных деревень Донго; Баджо, О'о, Рора, Пунти, Сова, Мбава, Кала, Доридунгга, Палама, Сай и Сампунгу.

Трио водопадов

Секеток — самый близкий к деревне Меренте и находится всего в часе ходьбы от нее. Несмотря на то, что он немного меньше, чем его "соседи", он поражает своей красотой. Следующий, водопад Агал — его воды падают с высоты 200 метров на скалистое русло реки внизу. Себра Ватералл, достигающий высоты 320 метров, является одним из самых высоких водопадов в Индонезии. Добраться до него сложнее и требует больше времени, но это достойная награда для тех, кто приложит усилия.

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