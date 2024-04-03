Сколько стоят туры «все включено» на Кубу на майские выходные

Туроператоры сообщают, что Куба привлекает туристов на майские праздники, выделяясь безвизовым въездом, разнообразием пляжного и экскурсионного отдыха, а также широким выбором отелей с услугами «все включено».

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Space Travel указывает на круглогодичный интерес к Кубе, усиленный возможностью оплаты картой «Мир». «Интурист» отмечает высокий спрос на Кубу, особенно в сравнении с другими дальними направлениями, где Куба уступает только Таиланду. Увеличение авиарейсов, в том числе рейсов Nordwind Airlines, способствует росту продаж, пишет Центральная Служба Новостей.

Coral Travel и FUN&SUN предлагают разнообразные туры на Кубу, включая комбинированные маршруты. «Русский Экспресс» выделяет Кубу и Венесуэлу как единственные карибские направления с прямыми перелетами, делая их выгодными для туристов. Предложения на лето включают специальные акции от отелей, делая отдых доступнее. Различные туроператоры представили стоимость пакетных туров «все включено» на майские праздники, подчеркивая привлекательность Кубы как направления для отдыха.

Туроператоры предложили пакетные туры «все включено» на Кубу в отели 4 и 5 звезд на майские праздники, включая перелет из Москвы для двоих. «Русский Экспресс» имеет туры в Варадеро от 332 до 358 тысяч рублей за 12 ночей. PAC Group и PEGAS Touristik предлагают 7–9 ночей от 217,6 до 221,7 тысяч рублей. Coral Travel, Anex, TEZ TOUR и FUN&SUN также представили разнообразные туры от 230 до 299 тысяч рублей. Варианты включают различные даты вылета и продолжительность пребывания, начиная с 217,6 тысячи рублей за 7 ночей и до 358 тысяч рублей за 12 ночей проживания.