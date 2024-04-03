АТОР: Ситуация с туристами из России на Тайване уточняется

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточняет информацию с российскими туристами на Тайване. Об этом "РГ" рассказал вице-президент организации Артур Мурадян.

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"Там есть у ряда операторов туристы в небольшом количестве. С ними все находятся на связи", - сказал он.

В АТОР заверили, что продолжат выяснять ситуацию, связанную с гражданами России.

Ранее стало известно, что у восточного берега Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. По словам сейсмологов, эпицентр находился под водой на небольшой глубине.