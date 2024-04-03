Туроператоры назвали топ-10 безвизовых зарубежных направлений на праздники в мае

В 2024 году россияне без предварительного оформления визы могут въехать в 119 стран мира. В АТОР составили «горячую десятку» безвизовых зарубежных направлений на майские праздники.

© Газета.Ru

Первое место заняла Турция. В следующем месяце прямые рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум будут осуществляться из всех крупных городов России, напомнили туроператоры. Находиться в стране без визы россияне могут до 60 дней. Поездка с пакетом «все включено» на 7 ночей обойдется от 87 тыс. рублей за двоих.

«В мае в Турции нет изнуряющей жары, так что пляжный отдых можно спокойно совместить с экскурсионным. К тому же в апреле после реновации открывается большинство пляжных отелей», — отметили в Coral Travel.

Вторым по числу бронирований на май стал Египет. Виза оформляется по прибытии в страну и обойдется всего в $25. Цены на недельные туры стартуют от 121 тыс. рублей за двух человек.

Также без визы до 90 дней граждане РФ могут находиться в ОАЭ. Среди преимуществ поездки в Эмираты в мае туроператоры выделяют недолгий перелет, большой выбор вариантов авиаперевозки, широкие возможности для шоппинга, экскурсий и развлечений. Тур обойдется минимум в 99 тыс. рублей на двоих.

В настоящее лето позволит погрузиться поездка на Кубу. Температура воздуха в мае там поднимается до +30°С, температура воды +25-26°С. Кроме того, в стране принимают российские карты «Мир». Стоимость туров по направлению начинается от 228 тыс. рублей (2 человека, 7 ночей).

Среди других рекомендаций — Таиланд, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия.

Также желающим отдохнуть за границей без оформления визы стоит рассмотреть варианты ближнего зарубежья: Узбекистан, Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, отметили в АТОР. Тур с вылетом из Москвы по этим направлениям обойдется дешевле — от 50 тыс. рублей за двоих.