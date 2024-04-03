Турция стала самым бюджетным направлением для отдыха на майские праздники

Любовь Воронина, руководитель Let's Fly, заявила, что наилучшим выбором для отпуска в период майских праздников является Турция, поскольку в это время там царит комфортная погода - не слишком жарко, но уже достаточно тепло. И, так как рассматриваемый период является ранним этапом сезона, цены не будут кусаться.

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Она также отметила, что в Турции можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и познакомиться с культурными богатствами, например, посетив Стамбул для увлекательных экскурсий.

По словам Ворониной, альтернативой Турции может стать Египет, особенно популярный туристический центр Шарм-эль-Шейх, известный своими пляжами и разнообразными видами водных и подводных видов спорта.

С другой стороны, Ксения Андрианкова, руководитель проекта «Экскурсионные туры» в компании «Слетать.ру», рекомендует провести майские праздники внутри страны, посетив такие места как Калининград, Алтай и Астрахань. Она подчеркивает, что это отличная возможность познакомиться с красотами России, такими как Куршская коса, исторические достопримечательности Калининграда, а также насладиться уникальной архитектурой и природой этих регионов.

Стоимость тура на два дня на одного человека, по ее словам, начинается от 8 300 рублей, при этом стоимость билетов до места назначения оплачивается отдельно.

Ранее были названы нарушения, за которые туристов могут оштрафовать или даже посадить. Также Анталия больше не хочет видеть у себя туристов-нищебродов. А еще рост цен в Турции массово отпугивает туристов.