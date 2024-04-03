У россиянки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе из Грузии

У российской туристки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Непредвиденная ситуация произошла с жительницей Москвы Оксаной Ф. в ночь на 31 марта. В аэропорту Тбилиси девушка сдала в багаж чемодан, в котором помимо вещей лежали 9 тысяч долларов (828 тысяч рублей).

По прилете в столичную авиагавань Внуково россиянка увидела, что ее чемодан поврежден: у него была сломана молния. Только дома путешественница поняла, что деньги пропали.