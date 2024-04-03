На курортном испанском острове вспыхнул анти-туристический бунт

Местные жители Канарских островов объявили о войне против приезжих, утверждая, что им надоели британские туристы, предпочитающие дешевое пиво, лежание на солнце и низкокачественную еду. Они также выражают недовольство шумом и мусором, которые сопровождают массовое появление отдыхающих.

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В разговоре с Daily Mail местные жители были ясны: «Хватит». Они требуют введения временного запрета на туризм, введения туристического налога и ужесточения контроля. В последние дни возле курортов появилась волна анти-туристических граффити с призывами «туристы, домой» и «слишком много гуири».

Гуири - это испанское сленговое слово, часто используемое для обозначения неотесанных иностранных туристов. Местные жители выражают свои требования через акции протеста, такие как запланированная на эту неделю акция «Спасите Ла-Техиту» в Санта-Крусе и другие мероприятия, запланированные на ближайшее время.

Главное недовольство вызывает рост стоимости аренды и покупки жилья, что вынуждает местных жителей искать решение кризиса. Такие проблемы, как пробки и загрязнение природы, также остаются актуальными и обсуждаются в контексте анти-туристического движения.