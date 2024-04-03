В АТОР заявили, что на Тайване в основном находятся самостоятельные туристы из России
Небольшое количество организованных туристов из России может находиться на Тайване, но в основном там отдыхают самостоятельные путешественники.
Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Есть небольшое количество организованных туристов у ряда туроператоров там. Россияне, если там присутствуют, они были как самостоятельные туристы", - сказал он.