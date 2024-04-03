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В АТОР заявили, что на Тайване в основном находятся самостоятельные туристы из России

Небольшое количество организованных туристов из России может находиться на Тайване, но в основном там отдыхают самостоятельные путешественники.

В АТОР заявили, что на Тайване в основном находятся самостоятельные туристы из России
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Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Есть небольшое количество организованных туристов у ряда туроператоров там. Россияне, если там присутствуют, они были как самостоятельные туристы", - сказал он.
Отдых за границей
Артур Мурадян
Ассоциация туроператоров России