Как платить за границей в странах, где не работают российские карты «Мир»

Россияне столкнулись с проблемами оплаты картами «Мир» в Армении, Киргизии и Казахстане. Это связано с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». В Армении обслуживание карт отменили в конце марта, в Киргизии и в крупнейшем банке Казахстана — сегодня, 2 апреля. URA.RU рассказывает, как платить за границей в странах, где не работают карты «Мир».

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Существует несколько вариантов оплаты покупок вне России. Информацию об этом предоставляет РБК.

Наличные доллары для поездок за границу

Не все банки продают валюту, но там, где это возможно, наличные могут стать надежным резервом. Рассчитывать на получение большой суммы валюты не стоит. Не факт, что вы обойдетесь за границей только наличными, следует использовать ее как дополнительный источник средств. Также перед походом в банк советуется уточнить продается ли там валюта и какие есть ограничения.

Перевод денег в другую страну

Системы переводов Contact и Золотая Корона позволяют отправлять рубли, которые затем можно обменять на местную валюту за рубежом. На передачу средств через данные специальные системы установлены лимиты. Также следует уточнить, в какие страны разрешены переводы из России.

Открытие счета или карты за границей

Удаленно открыть счет сложно и требуется специальный пакет документов. Поэтому этот способ не самый распространенный. Также гражданин должен подтвердить проживание в стране, в которой хочет открыть счет или карту.

Некоторые туроператоры предлагают маршруты на несколько дней за границу, чтобы получить зарубежную карту. Во время маршрута клиенты с помощью сотрудников агентства оформляют местные сим-карты и проходят необходимые процедуры в банках.

Карта Union Pay для оплаты за границей

Union Pay — это китайская платежная система, карты которой можно использовать во многих странах. Однако стоимость производства и обслуживания может быть высокой, так как предусмотрена комиссия.

Эту карту можно выпустить в России и пользоваться ей за границей. Она принимается в более 180 стран мира.

Кобейджинговая карта

Даная карта совмещает в себе две платежные системы и использует инфраструктуру обоих партнеров. Таким образом, если не работает одна система, можно рассчитывать на другую. Ряд банков выпускает кобейджинговые карты, сочетающие в себе российский «Мир» и китайскую UnionPay.

В каких странах работает карта «Мир»

Сейчас карту «Мир» можно использовать в Турции, Абхазии, Вьетнаме, Белоруссии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Южной Корее. В этот список входит и Казахстан, но с исключением в виде крупнейшего банка Halyk Bank.

Halyk Bank уже заявлял, что прекратит работать с картами «Мир» с 27 февраля. Однако банк ВТБ (Казахстан) таких заявлений не делал. Поэтому россияне до сих пор могут пользоваться устройствами банка ВТБ, согласно данным РБК.

Совет путешественникам

Лучше всего иметь при себе несколько вариантов оплаты: наличные, карты МИР и, при желании, UnionPay. Это обеспечит гибкость и уменьшит проблемы с оплатой за границей. Также важно соблюдать рекомендации по снятию наличных и ограничений на использование карт в разных странах. Перед поездкой за границу рекомендуется тщательно изучить финансовые условия в стране и подготовить соответствующие платежные инструменты.