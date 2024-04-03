Россияне пришли на экскурсию в храм на Бали через черный ход

На Бали из храмового комплекса Бесаких выгнали группу иностранных туристов за несоблюдение дресс-кода. Как сообщило вчера индонезийское новостное издание Liputan6, внимание охраны из местной деревенской общины привлекли люди в «нижнем белье и бикини». По свидетельству полиции, это были россияне.

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Инцидент произошел еще 30 марта в самом почитаемом святилище на горе Агунг. Один из посетителей заснял, как все произошло. Внимание патруля привлекли двое взрослых в сопровождении пятерых детей, резко выделявшихся на фоне других людей. Сначала туристам сделали замечание по поводу одежды: на них были шорты, майки, а один ребенок – в купальных плавках. А потом мужчину попросили показать входные билеты. Оказалось, что все они прошли на территорию через один из неохраняемых служебных входов в лесной зоне.

В итоге нежеланным гостям предложили уйти. Рассерженный глава семейства попытался доказать невозмутимым блюстителям порядка, что они не правы. Он показывал на проходящих мимо паломников, спрашивая, все ли здесь заплатили за вход.

Как выяснили СМИ, в тот день через главный вход с кассой прошли 337 туристов. За экскурсию с иностранцев берут 90 тыс. индонезийских рупий (525 руб.), а с местных экскурсантов на 40 тыс. меньше. За эти деньги им предоставляют напрокат саронг – кусок ткани, которым по традиции оборачиваются мужчины и женщины, а также услуги гида и трансфер.

Неизвестно, выдвинуто ли к взрослым нарушителям обвинение в несоблюдении местных обычаев. Кроме того, власти запретили для иностранцев всякие прогулки по тропам на горе Агунг с 17 марта до 14 апреля на время индуистских церемоний.