Саудовская Аравия объявила о рекордных расходах въездных туристов в 2023 году

По итогам 2023 года в Саудовской Аравии был зафиксирован рекордный объем расходов въездных туристов, достигший 135 млрд саудовских риялов (36 млрд долларов или 3,3 трлн рублей). Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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Согласно сообщению министерства туризма Королевства, показатель заметно вырос на 43 процента по сравнению с 2022 годом, когда въездные туристы потратили в общей сложности 94,5 млрд саудовских риялов (2,3 трлн рублей).

При этом расходы выездных путешественников выросли до 86,9 млрд саудовских риялов (2,1 трлн рублей) в 2023 году против 59,7 млрд саудовских риялов (1,5 трлн рублей) в 2022 году. По данным ведомства, в 2023 году профицит баланса трат туристов составил около 48 млрд саудовских риялов (1,2 трлн рублей).

Ранее стало известно, что министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб постановил увеличить число инспекций в сфере гостеприимства. Эта инициатива является частью кампании «Наши гости – приоритет», целью которой обозначено повышение качества обслуживания в туристической отрасли.