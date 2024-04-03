Саудовская Аравия объявила о рекордных расходах въездных туристов в 2023 году
По итогам 2023 года в Саудовской Аравии был зафиксирован рекордный объем расходов въездных туристов, достигший 135 млрд саудовских риялов (36 млрд долларов или 3,3 трлн рублей). Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.
Согласно сообщению министерства туризма Королевства, показатель заметно вырос на 43 процента по сравнению с 2022 годом, когда въездные туристы потратили в общей сложности 94,5 млрд саудовских риялов (2,3 трлн рублей).
При этом расходы выездных путешественников выросли до 86,9 млрд саудовских риялов (2,1 трлн рублей) в 2023 году против 59,7 млрд саудовских риялов (1,5 трлн рублей) в 2022 году. По данным ведомства, в 2023 году профицит баланса трат туристов составил около 48 млрд саудовских риялов (1,2 трлн рублей).
Ранее стало известно, что министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб постановил увеличить число инспекций в сфере гостеприимства. Эта инициатива является частью кампании «Наши гости – приоритет», целью которой обозначено повышение качества обслуживания в туристической отрасли.